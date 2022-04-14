The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Unfettered Souls (SOULS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Unfettered Souls (SOULS) Information The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Officiel hjemmeside: https://theunfettered.io/ Hvidbog: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Køb SOULS nu!

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Unfettered Souls (SOULS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 469.29K $ 469.29K $ 469.29K Samlet udbud $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Cirkulerende forsyning $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 922.50K $ 922.50K $ 922.50K Alle tiders Høj: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Alle tiders Lav: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Nuværende pris: $ 0.00041 $ 0.00041 $ 0.00041 Få mere at vide om The Unfettered Souls (SOULS) pris

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Unfettered Souls (SOULS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOULS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOULS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOULS's tokenomics, kan du udforske SOULS tokens live-pris!

The Unfettered Souls (SOULS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOULS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOULS prishistorikken nu!

