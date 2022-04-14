SKX (SKX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKX (SKX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKX (SKX) Information The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities. Officiel hjemmeside: https://skxmall.com/ Hvidbog: https://skxs-organization.gitbook.io/skx/ Køb SKX nu!

SKX (SKX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKX (SKX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om SKX (SKX) pris

SKX (SKX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKX (SKX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKX's tokenomics, kan du udforske SKX tokens live-pris!

Sådan køber du SKX Er du interesseret i at tilføje SKX (SKX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SKX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SKX på MEXC nu!

SKX (SKX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKX prishistorikken nu!

SKX Prisprediktion Vil du vide, hvor SKX måske er på vej hen? Vores SKX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKX Tokens prisprediktion nu!

