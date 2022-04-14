SoSoValue (SOSO) Tokenomics Få vigtig indsigt i SoSoValue (SOSO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SoSoValue (SOSO) Information SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Officiel hjemmeside: https://sosovalue.com/ Hvidbog: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Køb SOSO nu!

SoSoValue (SOSO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SoSoValue (SOSO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.90M $ 64.90M $ 64.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 563.70M $ 563.70M $ 563.70M Alle tiders Høj: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Alle tiders Lav: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Nuværende pris: $ 0.5637 $ 0.5637 $ 0.5637 Få mere at vide om SoSoValue (SOSO) pris

SoSoValue (SOSO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SoSoValue (SOSO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOSO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOSO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOSO's tokenomics, kan du udforske SOSO tokens live-pris!

