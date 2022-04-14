SOPH (SOPH) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOPH (SOPH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOPH (SOPH) Information Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Officiel hjemmeside: https://sophon.xyz Hvidbog: https://docs.sophon.xyz Block Explorer: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a Køb SOPH nu!

SOPH (SOPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOPH (SOPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.46M $ 72.46M $ 72.46M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 362.30M $ 362.30M $ 362.30M Alle tiders Høj: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 Alle tiders Lav: $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 Nuværende pris: $ 0.03623 $ 0.03623 $ 0.03623 Få mere at vide om SOPH (SOPH) pris

SOPH (SOPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOPH (SOPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOPH's tokenomics, kan du udforske SOPH tokens live-pris!

Sådan køber du SOPH Er du interesseret i at tilføje SOPH (SOPH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOPH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SOPH på MEXC nu!

SOPH (SOPH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOPH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOPH prishistorikken nu!

SOPH Prisprediktion Vil du vide, hvor SOPH måske er på vej hen? Vores SOPH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOPH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!