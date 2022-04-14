Soil (SOIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Soil (SOIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Soil (SOIL) Information Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Officiel hjemmeside: https://soil.co/ Hvidbog: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Køb SOIL nu!

Soil (SOIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soil (SOIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 40.67M $ 40.67M $ 40.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.44M $ 28.44M $ 28.44M Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Nuværende pris: $ 0.2844 $ 0.2844 $ 0.2844 Få mere at vide om Soil (SOIL) pris

Soil (SOIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soil (SOIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOIL's tokenomics, kan du udforske SOIL tokens live-pris!

Soil (SOIL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOIL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOIL prishistorikken nu!

SOIL Prisprediktion Vil du vide, hvor SOIL måske er på vej hen? Vores SOIL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOIL Tokens prisprediktion nu!

