SNX (SNX) Information Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Officiel hjemmeside: https://www.synthetix.io/ Hvidbog: https://docs.synthetix.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Køb SNX nu!

SNX (SNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNX (SNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 226.45M $ 226.45M $ 226.45M Samlet udbud $ 339.89M $ 339.89M $ 339.89M Cirkulerende forsyning $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 224.09M $ 224.09M $ 224.09M Alle tiders Høj: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Alle tiders Lav: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Nuværende pris: $ 0.6593 $ 0.6593 $ 0.6593 Få mere at vide om SNX (SNX) pris

SNX (SNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNX (SNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNX's tokenomics, kan du udforske SNX tokens live-pris!

SNX (SNX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNX prishistorikken nu!

