Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NavnSNX

RangNo.177

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)5.06%

Cirkulationsforsyning339,466,216.9903987

Max Udbud339,889,850.089

Samlet Udbud339,889,850.0887736

Cirkulationshastighed0.9987%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.9 USDT

Alle tiders høj28.77103007,2021-02-14

Laveste pris0.0325776275658,2019-01-05

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

