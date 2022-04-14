SNPIT (SNPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNPIT (SNPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SNPIT (SNPT) Information SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. Officiel hjemmeside: https://lp.snpit.xyz/ Hvidbog: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Køb SNPT nu!

Markedsværdi: $ 0.00
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.79M
Alle tiders Høj: $ 0.10749
Alle tiders Lav: $ 0.003674454356925423
Nuværende pris: $ 0.01179

SNPIT (SNPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNPIT (SNPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNPT's tokenomics, kan du udforske SNPT tokens live-pris!

SNPIT (SNPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNPT prishistorikken nu!

SNPT Prisprediktion Vil du vide, hvor SNPT måske er på vej hen? Vores SNPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNPT Tokens prisprediktion nu!

