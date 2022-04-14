StarryNift (SNIFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i StarryNift (SNIFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StarryNift (SNIFT) Information StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Officiel hjemmeside: https://starrynift.art/ Hvidbog: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Køb SNIFT nu!

StarryNift (SNIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StarryNift (SNIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Alle tiders Lav: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Nuværende pris: $ 0.00736 $ 0.00736 $ 0.00736 Få mere at vide om StarryNift (SNIFT) pris

StarryNift (SNIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StarryNift (SNIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNIFT's tokenomics, kan du udforske SNIFT tokens live-pris!

Sådan køber du SNIFT Er du interesseret i at tilføje StarryNift (SNIFT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SNIFT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SNIFT på MEXC nu!

StarryNift (SNIFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNIFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNIFT prishistorikken nu!

SNIFT Prisprediktion Vil du vide, hvor SNIFT måske er på vej hen? Vores SNIFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNIFT Tokens prisprediktion nu!

