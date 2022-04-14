SNEK (SNEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNEK (SNEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SNEK (SNEK) Information SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Officiel hjemmeside: https://www.snek.com Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Køb SNEK nu!

SNEK (SNEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNEK (SNEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 376.57M $ 376.57M $ 376.57M Samlet udbud $ 76.72B $ 76.72B $ 76.72B Cirkulerende forsyning $ 74.60B $ 74.60B $ 74.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 387.24M $ 387.24M $ 387.24M Alle tiders Høj: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Alle tiders Lav: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Nuværende pris: $ 0.0050477 $ 0.0050477 $ 0.0050477 Få mere at vide om SNEK (SNEK) pris

SNEK (SNEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNEK (SNEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNEK's tokenomics, kan du udforske SNEK tokens live-pris!

Sådan køber du SNEK Er du interesseret i at tilføje SNEK (SNEK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SNEK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SNEK på MEXC nu!

SNEK (SNEK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNEK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNEK prishistorikken nu!

SNEK Prisprediktion Vil du vide, hvor SNEK måske er på vej hen? Vores SNEK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNEK Tokens prisprediktion nu!

