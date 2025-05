SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

NavnSNEK

RangNo.225

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning74 497 662 618

Max Udbud76 715 880 000

Samlet Udbud75 350 784 040

Cirkulationshastighed0.971%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.00906863470613523,2024-12-05

Laveste pris0.000038959898786517,2023-05-13

Offentlig blockchainADA

IndledningSNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.