Snapmuse.io (SMX) Information Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Officiel hjemmeside: https://snapmuse.io/ Hvidbog: https://snapmuse.io/lightpaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Køb SMX nu!

Snapmuse.io (SMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snapmuse.io (SMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 741.50K $ 741.50K $ 741.50K Alle tiders Høj: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Alle tiders Lav: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Nuværende pris: $ 0.001483 $ 0.001483 $ 0.001483 Få mere at vide om Snapmuse.io (SMX) pris

Snapmuse.io (SMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Snapmuse.io (SMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMX's tokenomics, kan du udforske SMX tokens live-pris!

