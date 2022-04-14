Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Real Smurf Cat (SMURFCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Information SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Officiel hjemmeside: https://smurfcat.eth.limo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Køb SMURFCAT nu!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Real Smurf Cat (SMURFCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Alle tiders Lav: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Nuværende pris: $ 0.00004714 $ 0.00004714 $ 0.00004714 Få mere at vide om Real Smurf Cat (SMURFCAT) pris

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Real Smurf Cat (SMURFCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMURFCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMURFCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMURFCAT's tokenomics, kan du udforske SMURFCAT tokens live-pris!

Sådan køber du SMURFCAT Er du interesseret i at tilføje Real Smurf Cat (SMURFCAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SMURFCAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SMURFCAT på MEXC nu!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SMURFCAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SMURFCAT prishistorikken nu!

SMURFCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SMURFCAT måske er på vej hen? Vores SMURFCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SMURFCAT Tokens prisprediktion nu!

