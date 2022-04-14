Swarm Markets (SMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swarm Markets (SMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swarm Markets (SMT) Information Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Officiel hjemmeside: https://swarm.com/ Hvidbog: https://docs.swarm.markets Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Køb SMT nu!

Swarm Markets (SMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swarm Markets (SMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0664 $ 0.0664 $ 0.0664 Få mere at vide om Swarm Markets (SMT) pris

Swarm Markets (SMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swarm Markets (SMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMT's tokenomics, kan du udforske SMT tokens live-pris!

