Smooth Love Potion (SLP) Information Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Officiel hjemmeside: https://axieinfinity.com/ Hvidbog: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Block Explorer: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Køb SLP nu!

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smooth Love Potion (SLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.75M $ 65.75M $ 65.75M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Alle tiders Lav: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Nuværende pris: $ 0.001828 $ 0.001828 $ 0.001828 Få mere at vide om Smooth Love Potion (SLP) pris

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smooth Love Potion (SLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLP's tokenomics, kan du udforske SLP tokens live-pris!

Smooth Love Potion (SLP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SLP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SLP prishistorikken nu!

SLP Prisprediktion Vil du vide, hvor SLP måske er på vej hen? Vores SLP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLP Tokens prisprediktion nu!

