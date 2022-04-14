Sekuya (SKYA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sekuya (SKYA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sekuya (SKYA) Information Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Officiel hjemmeside: https://sekuya.io/ Hvidbog: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Køb SKYA nu!

Sekuya (SKYA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sekuya (SKYA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Alle tiders Høj: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Alle tiders Lav: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Nuværende pris: $ 0.005438 $ 0.005438 $ 0.005438 Få mere at vide om Sekuya (SKYA) pris

Sekuya (SKYA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sekuya (SKYA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKYA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKYA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKYA's tokenomics, kan du udforske SKYA tokens live-pris!

Sådan køber du SKYA Er du interesseret i at tilføje Sekuya (SKYA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SKYA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SKYA på MEXC nu!

Sekuya (SKYA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKYA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKYA prishistorikken nu!

SKYA Prisprediktion Vil du vide, hvor SKYA måske er på vej hen? Vores SKYA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKYA Tokens prisprediktion nu!

