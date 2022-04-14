SIX (SIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SIX (SIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SIX (SIX) Information SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Officiel hjemmeside: https://six.network/ Hvidbog: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z

SIX (SIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SIX (SIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.16M $ 21.16M $ 21.16M Alle tiders Høj: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Alle tiders Lav: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Nuværende pris: $ 0.02116 $ 0.02116 $ 0.02116 Få mere at vide om SIX (SIX) pris

SIX (SIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SIX (SIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIX's tokenomics, kan du udforske SIX tokens live-pris!

Sådan køber du SIX Er du interesseret i at tilføje SIX (SIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SIX på MEXC nu!

SIX (SIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIX prishistorikken nu!

SIX Prisprediktion Vil du vide, hvor SIX måske er på vej hen? Vores SIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIX Tokens prisprediktion nu!

