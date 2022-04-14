SIX (SIX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SIX (SIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SIX (SIX) Information

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Officiel hjemmeside:
https://six.network/
Hvidbog:
https://sixnetwork.gitbook.io/six-network
Block Explorer:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z

SIX (SIX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SIX (SIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 18.01M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 850.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 21.16M
Alle tiders Høj:
$ 0.05959
Alle tiders Lav:
$ 0.00405629769192
Nuværende pris:
$ 0.02116
SIX (SIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SIX (SIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SIX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SIX's tokenomics, kan du udforske SIX tokens live-pris!

SIX (SIX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SIX Prisprediktion

Vil du vide, hvor SIX måske er på vej hen? Vores SIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.