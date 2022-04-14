Shrub (SHRUB) Tokenomics

Shrub (SHRUB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Shrub (SHRUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Shrub (SHRUB) Information

Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme.

Officiel hjemmeside:
http://shrub.io
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt

Shrub (SHRUB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrub (SHRUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 942.18M
$ 942.18M$ 942.18M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M
Alle tiders Høj:
$ 0.114
$ 0.114$ 0.114
Alle tiders Lav:
$ 0.000030584147025306
$ 0.000030584147025306$ 0.000030584147025306
Nuværende pris:
$ 0.005415
$ 0.005415$ 0.005415

Shrub (SHRUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Shrub (SHRUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHRUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHRUB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHRUB's tokenomics, kan du udforske SHRUB tokens live-pris!

Sådan køber du SHRUB

Er du interesseret i at tilføje Shrub (SHRUB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHRUB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Shrub (SHRUB) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SHRUB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SHRUB Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHRUB måske er på vej hen? Vores SHRUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.