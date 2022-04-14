Shrub (SHRUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shrub (SHRUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shrub (SHRUB) Information Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Officiel hjemmeside: http://shrub.io Block Explorer: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Køb SHRUB nu!

Shrub (SHRUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrub (SHRUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Alle tiders Høj: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Alle tiders Lav: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Nuværende pris: $ 0.005415 $ 0.005415 $ 0.005415 Få mere at vide om Shrub (SHRUB) pris

Shrub (SHRUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shrub (SHRUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHRUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHRUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHRUB's tokenomics, kan du udforske SHRUB tokens live-pris!

Sådan køber du SHRUB Er du interesseret i at tilføje Shrub (SHRUB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHRUB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SHRUB på MEXC nu!

Shrub (SHRUB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHRUB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHRUB prishistorikken nu!

SHRUB Prisprediktion Vil du vide, hvor SHRUB måske er på vej hen? Vores SHRUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHRUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!