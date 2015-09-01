Cardano (ADA) Tokenomics
Cardano (ADA) Information
Cardano er et decentraliseret offentligt blockchain- og kryptoprojekt og er helt åben kilde.
Cardano (ADA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cardano (ADA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Dybdegående Token-struktur af Cardano (ADA)
Dyk dybere ned i, hvordan ADA tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 45 billion ADA.
- Initial Distribution: Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO.
- Ongoing Issuance: New ADA is issued as staking rewards. 0.30% of ADA’s reserve (maximum supply minus circulating supply) is distributed every five-day epoch, with rewards split between stakers and the Cardano treasury. The reserve started with ~13.8 billion ADA (~30.66% of max supply).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|ADA Amount (Billion)
|% of Max Supply
|Notes
|ICO Participants
|~25.93
|~57.62%
|Distributed via multi-stage ICO (2015–2017)
|Cardano Foundation
|~0.65
|~1.44%
|For ecosystem development
|EMURGO
|~2.07
|~4.61%
|For commercial ventures
|Input Output Global (IOG)
|~2.46
|~5.47%
|For protocol development; 1/3 unlocked at launch, 2/3 unlocked in 2018 and 2019
|Reserve (for staking)
|~13.8
|~30.66%
|Used for ongoing staking rewards
Usage and Incentive Mechanism
- Network Fees: ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant.
- Staking: ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks.
- Governance: ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects.
- DeFi and Native Tokens: ADA is required for interacting with DeFi protocols and for minting/transacting native tokens on Cardano.
Locking Mechanism
- Staking: ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch.
- Governance (Voting): For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting.
- Smart Contracts: ADA can be locked in smart contracts for DeFi, escrow, or other use cases, depending on contract logic.
Unlocking Time
- Team/Entity Allocations: For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019.
- Staking/Delegation: No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time.
- Governance: ADA used for voting is typically locked for the duration of the voting period, after which it is released.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Multi-stage ICO + ongoing staking rewards from reserve
|Allocation
|ICO, Cardano Foundation, EMURGO, IOG, Reserve
|Usage
|Network fees, staking, governance, DeFi, native token minting
|Incentives
|Staking rewards, governance participation rewards
|Locking
|No lock for staking; temporary lock for governance; contract-dependent for smart contracts
|Unlocking
|Team unlocks (2017–2019); staking/governance unlocks per protocol rules
Additional Notes
- No Superuser Functions: There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA).
- Native Token Support: Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards.
- Treasury and Rewards: A portion of staking rewards is allocated to the Cardano treasury for future ecosystem development.
For further details, see the official Cardano documentation and Cardano monetary policy.
Cardano (ADA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cardano (ADA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ADA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ADA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ADA's tokenomics, kan du udforske ADA tokens live-pris!
Sådan køber du ADA
Er du interesseret i at tilføje Cardano (ADA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ADA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Cardano (ADA) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for ADA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
ADA Prisprediktion
Vil du vide, hvor ADA måske er på vej hen? Vores ADA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.