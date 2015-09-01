Cardano (ADA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cardano (ADA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cardano (ADA) Information Cardano er et decentraliseret offentligt blockchain- og kryptoprojekt og er helt åben kilde. Officiel hjemmeside: https://www.cardano.org Hvidbog: https://developers.cardano.org/ Block Explorer: https://explorer.cardano.org Køb ADA nu!

Cardano (ADA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cardano (ADA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.88B $ 32.88B $ 32.88B Samlet udbud $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Cirkulerende forsyning $ 35.61B $ 35.61B $ 35.61B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.56B $ 41.56B $ 41.56B Alle tiders Høj: $ 3.099 $ 3.099 $ 3.099 Alle tiders Lav: $ 0.017354099079966545 $ 0.017354099079966545 $ 0.017354099079966545 Nuværende pris: $ 0.9235 $ 0.9235 $ 0.9235 Få mere at vide om Cardano (ADA) pris

Dybdegående Token-struktur af Cardano (ADA) Dyk dybere ned i, hvordan ADA tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Issuance Mechanism Maximum Supply: 45 billion ADA.

45 billion ADA. Initial Distribution: Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO.

Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO. Ongoing Issuance: New ADA is issued as staking rewards. 0.30% of ADA’s reserve (maximum supply minus circulating supply) is distributed every five-day epoch, with rewards split between stakers and the Cardano treasury. The reserve started with ~13.8 billion ADA (~30.66% of max supply). Allocation Mechanism Allocation Category ADA Amount (Billion) % of Max Supply Notes ICO Participants ~25.93 ~57.62% Distributed via multi-stage ICO (2015–2017) Cardano Foundation ~0.65 ~1.44% For ecosystem development EMURGO ~2.07 ~4.61% For commercial ventures Input Output Global (IOG) ~2.46 ~5.47% For protocol development; 1/3 unlocked at launch, 2/3 unlocked in 2018 and 2019 Reserve (for staking) ~13.8 ~30.66% Used for ongoing staking rewards Usage and Incentive Mechanism Network Fees: ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant.

ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant. Staking: ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks.

ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks. Governance: ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects.

ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects. DeFi and Native Tokens: ADA is required for interacting with DeFi protocols and for minting/transacting native tokens on Cardano. Locking Mechanism Staking: ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch.

ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch. Governance (Voting): For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting.

For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting. Smart Contracts: ADA can be locked in smart contracts for DeFi, escrow, or other use cases, depending on contract logic. Unlocking Time Team/Entity Allocations: For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019.

For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019. Staking/Delegation: No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time.

No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time. Governance: ADA used for voting is typically locked for the duration of the voting period, after which it is released. Summary Table Mechanism Details Issuance Multi-stage ICO + ongoing staking rewards from reserve Allocation ICO, Cardano Foundation, EMURGO, IOG, Reserve Usage Network fees, staking, governance, DeFi, native token minting Incentives Staking rewards, governance participation rewards Locking No lock for staking; temporary lock for governance; contract-dependent for smart contracts Unlocking Team unlocks (2017–2019); staking/governance unlocks per protocol rules Additional Notes No Superuser Functions: There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA).

There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA). Native Token Support: Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards.

Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards. Treasury and Rewards: A portion of staking rewards is allocated to the Cardano treasury for future ecosystem development. For further details, see the official Cardano documentation and Cardano monetary policy.

Cardano (ADA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cardano (ADA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADA's tokenomics, kan du udforske ADA tokens live-pris!

Sådan køber du ADA Er du interesseret i at tilføje Cardano (ADA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ADA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ADA på MEXC nu!

Cardano (ADA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ADA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ADA prishistorikken nu!

ADA Prisprediktion Vil du vide, hvor ADA måske er på vej hen? Vores ADA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ADA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!