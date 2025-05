SHRUB

Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme.

RangNo.1363

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning942,181,551

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud950,000,000

Cirkulationshastighed0.9421%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2606155684802048,2024-11-14

Laveste pris0.000030584147025306,2024-09-17

Offentlig blockchainETH

Social Media

