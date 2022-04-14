Shiro Neko (SHIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shiro Neko (SHIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shiro Neko (SHIRO) Information Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Officiel hjemmeside: https://www.shironeko.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Køb SHIRO nu!

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shiro Neko (SHIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 414.60T $ 414.60T $ 414.60T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Alle tiders Høj: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Alle tiders Lav: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Nuværende pris: $ 0.000000010803 $ 0.000000010803 $ 0.000000010803 Få mere at vide om Shiro Neko (SHIRO) pris

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shiro Neko (SHIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIRO's tokenomics, kan du udforske SHIRO tokens live-pris!

