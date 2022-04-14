DEXE (DEXE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DEXE (DEXE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DEXE (DEXE) Information Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Officiel hjemmeside: https://dexe.network/ Hvidbog: https://whitepaper.dexe.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Køb DEXE nu!

DEXE (DEXE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DEXE (DEXE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 599.36M $ 599.36M $ 599.36M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Alle tiders Lav: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Nuværende pris: $ 7.158 $ 7.158 $ 7.158 Få mere at vide om DEXE (DEXE) pris

DEXE (DEXE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DEXE (DEXE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEXE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEXE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEXE's tokenomics, kan du udforske DEXE tokens live-pris!

Sådan køber du DEXE Er du interesseret i at tilføje DEXE (DEXE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DEXE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DEXE på MEXC nu!

DEXE (DEXE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEXE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEXE prishistorikken nu!

DEXE Prisprediktion Vil du vide, hvor DEXE måske er på vej hen? Vores DEXE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEXE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!