Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

NavnSHIRO

RangNo.1217

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning1,000,000,000,000,000

Max Udbud1,000,000,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000903797352871,2024-12-02

Laveste pris0.000000000527740699,2024-12-02

Offentlig blockchainETH

