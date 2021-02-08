SafePal (SFP) Tokenomics Få vigtig indsigt i SafePal (SFP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SafePal (SFP) Information "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Officiel hjemmeside: https://www.safepal.com Hvidbog: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Køb SFP nu!

SafePal (SFP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SafePal (SFP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 242.85M $ 242.85M $ 242.85M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 242.85M $ 242.85M $ 242.85M Alle tiders Høj: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Alle tiders Lav: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Nuværende pris: $ 0.4857 $ 0.4857 $ 0.4857 Få mere at vide om SafePal (SFP) pris

SafePal (SFP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SafePal (SFP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFP's tokenomics, kan du udforske SFP tokens live-pris!

Sådan køber du SFP Er du interesseret i at tilføje SafePal (SFP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SFP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SFP på MEXC nu!

SafePal (SFP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SFP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SFP prishistorikken nu!

SFP Prisprediktion Vil du vide, hvor SFP måske er på vej hen? Vores SFP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

