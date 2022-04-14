SongbirdFinanceToken (SFIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i SongbirdFinanceToken (SFIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SongbirdFinanceToken (SFIN) Information Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Officiel hjemmeside: https://enosys.global Hvidbog: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Block Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers Køb SFIN nu!

SongbirdFinanceToken (SFIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SongbirdFinanceToken (SFIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Alle tiders Høj: $ 90,732.01 $ 90,732.01 $ 90,732.01 Alle tiders Lav: $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 Nuværende pris: $ 220.55 $ 220.55 $ 220.55 Få mere at vide om SongbirdFinanceToken (SFIN) pris

SongbirdFinanceToken (SFIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SongbirdFinanceToken (SFIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFIN's tokenomics, kan du udforske SFIN tokens live-pris!

Sådan køber du SFIN Er du interesseret i at tilføje SongbirdFinanceToken (SFIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SFIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SFIN på MEXC nu!

SongbirdFinanceToken (SFIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SFIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SFIN prishistorikken nu!

SFIN Prisprediktion Vil du vide, hvor SFIN måske er på vej hen? Vores SFIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SFIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!