SENSORIUM (SENSO) Information Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Officiel hjemmeside: https://sensoriumxr.com/ Hvidbog: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Køb SENSO nu!

SENSORIUM (SENSO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SENSORIUM (SENSO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 269.06K $ 269.06K $ 269.06K Samlet udbud $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Cirkulerende forsyning $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Alle tiders Høj: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Alle tiders Lav: $ 0.004145516080497898 $ 0.004145516080497898 $ 0.004145516080497898 Nuværende pris: $ 0.003829 $ 0.003829 $ 0.003829 Få mere at vide om SENSORIUM (SENSO) pris

SENSORIUM (SENSO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SENSORIUM (SENSO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SENSO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SENSO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SENSO's tokenomics, kan du udforske SENSO tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje SENSORIUM (SENSO) til din portefølje?

SENSORIUM (SENSO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SENSO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SENSO prishistorikken nu!

SENSO Prisprediktion Vil du vide, hvor SENSO måske er på vej hen? Vores SENSO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SENSO Tokens prisprediktion nu!

