SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NavnSENSO

RangNo.2135

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.29%

Cirkulationsforsyning70,269,127

Max Udbud715,280,000

Samlet Udbud715,280,000

Cirkulationshastighed0.0982%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.2726786257526626,2021-11-21

Laveste pris0.005105339051355561,2025-04-20

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

