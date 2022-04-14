SEDA (SEDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i SEDA (SEDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SEDA (SEDA) Information SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Officiel hjemmeside: https://www.seda.xyz/ Hvidbog: https://docs.seda.xyz/seda-network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Køb SEDA nu!

SEDA (SEDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SEDA (SEDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Alle tiders Lav: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Nuværende pris: $ 0.06273 $ 0.06273 $ 0.06273 Få mere at vide om SEDA (SEDA) pris

SEDA (SEDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SEDA (SEDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEDA's tokenomics, kan du udforske SEDA tokens live-pris!

Sådan køber du SEDA Er du interesseret i at tilføje SEDA (SEDA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SEDA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SEDA på MEXC nu!

SEDA (SEDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SEDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SEDA prishistorikken nu!

SEDA Prisprediktion Vil du vide, hvor SEDA måske er på vej hen? Vores SEDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEDA Tokens prisprediktion nu!

