Seamless (SEAM) Information Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses. Officiel hjemmeside: https://www.seamlessprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.seamlessprotocol.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85 Køb SEAM nu!

Seamless (SEAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seamless (SEAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.78M $ 41.78M $ 41.78M Alle tiders Høj: $ 19.467 $ 19.467 $ 19.467 Alle tiders Lav: $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 Nuværende pris: $ 0.4178 $ 0.4178 $ 0.4178 Få mere at vide om Seamless (SEAM) pris

Seamless (SEAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seamless (SEAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEAM's tokenomics, kan du udforske SEAM tokens live-pris!

Sådan køber du SEAM Er du interesseret i at tilføje Seamless (SEAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SEAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SEAM på MEXC nu!

Seamless (SEAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SEAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SEAM prishistorikken nu!

SEAM Prisprediktion Vil du vide, hvor SEAM måske er på vej hen? Vores SEAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEAM Tokens prisprediktion nu!

