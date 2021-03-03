SCRT (SCRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SCRT (SCRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SCRT (SCRT) Information Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Officiel hjemmeside: https://scrt.network Hvidbog: https://docs.scrt.network/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/secret Køb SCRT nu!

SCRT (SCRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SCRT (SCRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.31M $ 56.31M $ 56.31M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 315.27M $ 315.27M $ 315.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Alle tiders Lav: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Nuværende pris: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Få mere at vide om SCRT (SCRT) pris

SCRT (SCRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SCRT (SCRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCRT's tokenomics, kan du udforske SCRT tokens live-pris!

Sådan køber du SCRT Er du interesseret i at tilføje SCRT (SCRT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCRT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCRT på MEXC nu!

SCRT (SCRT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCRT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCRT prishistorikken nu!

SCRT Prisprediktion Vil du vide, hvor SCRT måske er på vej hen? Vores SCRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCRT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!