Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smoking Chicken Fish (SCF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smoking Chicken Fish (SCF) Information Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Officiel hjemmeside: https://smokingchickenfish.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Køb SCF nu!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smoking Chicken Fish (SCF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Alle tiders Høj: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Alle tiders Lav: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Nuværende pris: $ 0.005595 $ 0.005595 $ 0.005595 Få mere at vide om Smoking Chicken Fish (SCF) pris

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smoking Chicken Fish (SCF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCF's tokenomics, kan du udforske SCF tokens live-pris!

Sådan køber du SCF Er du interesseret i at tilføje Smoking Chicken Fish (SCF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCF på MEXC nu!

Smoking Chicken Fish (SCF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCF prishistorikken nu!

SCF Prisprediktion Vil du vide, hvor SCF måske er på vej hen? Vores SCF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCF Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!