Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Santos FC Fan Token (SANTOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) Information The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Officiel hjemmeside: https://www.santosfc.com.br/ Hvidbog: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Køb SANTOS nu!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Santos FC Fan Token (SANTOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.63M $ 32.63M $ 32.63M Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.08M $ 73.08M $ 73.08M Alle tiders Høj: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Alle tiders Lav: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Nuværende pris: $ 2.436 $ 2.436 $ 2.436 Få mere at vide om Santos FC Fan Token (SANTOS) pris

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Santos FC Fan Token (SANTOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTOS's tokenomics, kan du udforske SANTOS tokens live-pris!

Sådan køber du SANTOS Er du interesseret i at tilføje Santos FC Fan Token (SANTOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SANTOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SANTOS på MEXC nu!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SANTOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SANTOS prishistorikken nu!

SANTOS Prisprediktion Vil du vide, hvor SANTOS måske er på vej hen? Vores SANTOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SANTOS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!