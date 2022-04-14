SAL (SAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i SAL (SAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SAL (SAL) Information Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Officiel hjemmeside: https://salvium.io/ Hvidbog: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Block Explorer: https://explorer.salvium.io/ Køb SAL nu!

SAL (SAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAL (SAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 184.40M $ 184.40M $ 184.40M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.19M $ 13.19M $ 13.19M Alle tiders Høj: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 Alle tiders Lav: $ 0.06835437825659331 $ 0.06835437825659331 $ 0.06835437825659331 Nuværende pris: $ 0.07153 $ 0.07153 $ 0.07153 Få mere at vide om SAL (SAL) pris

SAL (SAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAL (SAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAL's tokenomics, kan du udforske SAL tokens live-pris!

