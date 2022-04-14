SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics Få vigtig indsigt i SAFE AnWang (SAFE4), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SAFE AnWang (SAFE4) Information The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.anwang.com Hvidbog: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Køb SAFE4 nu!

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAFE AnWang (SAFE4), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Alle tiders Lav: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Nuværende pris: $ 3.679 $ 3.679 $ 3.679 Få mere at vide om SAFE AnWang (SAFE4) pris

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAFE AnWang (SAFE4) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAFE4 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAFE4 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAFE4's tokenomics, kan du udforske SAFE4 tokens live-pris!

SAFE AnWang (SAFE4) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAFE4 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAFE4 prishistorikken nu!

