SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SAFE AnWang (SAFE4), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SAFE AnWang (SAFE4) Information

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://www.anwang.com
Hvidbog:
https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAFE AnWang (SAFE4), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 9.21
$ 9.21$ 9.21
Alle tiders Lav:
$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253
Nuværende pris:
$ 3.679
$ 3.679$ 3.679

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SAFE AnWang (SAFE4) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SAFE4 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SAFE4 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SAFE4's tokenomics, kan du udforske SAFE4 tokens live-pris!

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.