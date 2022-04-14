Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sabai Protocol (SABAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sabai Protocol (SABAI) Information The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Officiel hjemmeside: https://sabaiprotocol.com Hvidbog: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Køb SABAI nu!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sabai Protocol (SABAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Samlet udbud $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Cirkulerende forsyning $ 534.21M $ 534.21M $ 534.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.08M $ 28.08M $ 28.08M Alle tiders Høj: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Alle tiders Lav: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Nuværende pris: $ 0.010598 $ 0.010598 $ 0.010598 Få mere at vide om Sabai Protocol (SABAI) pris

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sabai Protocol (SABAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SABAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SABAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SABAI's tokenomics, kan du udforske SABAI tokens live-pris!

Sabai Protocol (SABAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SABAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SABAI prishistorikken nu!

SABAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SABAI måske er på vej hen? Vores SABAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SABAI Tokens prisprediktion nu!

