The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

NavnSABAI

RangNo.1233

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning507,040,180.17408675

Max Udbud2,650,000,000

Samlet Udbud2,650,000,000

Cirkulationshastighed0.1913%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07280641278540681,2024-07-20

Laveste pris0.001581266009086181,2025-04-18

Offentlig blockchainETH

