Rexas Finance (RXS) Information RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless. Officiel hjemmeside: https://rexas.com/ Hvidbog: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c Køb RXS nu!

Rexas Finance (RXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rexas Finance (RXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Alle tiders Høj: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 Alle tiders Lav: $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 Nuværende pris: $ 0.003948 $ 0.003948 $ 0.003948 Få mere at vide om Rexas Finance (RXS) pris

Rexas Finance (RXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rexas Finance (RXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RXS's tokenomics, kan du udforske RXS tokens live-pris!

