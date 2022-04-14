RWA Inc. (RWAINC) Tokenomics Få vigtig indsigt i RWA Inc. (RWAINC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RWA Inc. (RWAINC) Information RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Officiel hjemmeside: https://rwa.inc/ Hvidbog: https://www.rwa.inc/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Køb RWAINC nu!

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RWA Inc. (RWAINC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 435.96M $ 435.96M $ 435.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M Alle tiders Høj: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Alle tiders Lav: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Nuværende pris: $ 0.01111 $ 0.01111 $ 0.01111 Få mere at vide om RWA Inc. (RWAINC) pris

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RWA Inc. (RWAINC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RWAINC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RWAINC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RWAINC's tokenomics, kan du udforske RWAINC tokens live-pris!

