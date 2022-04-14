RocketX exchange (RVF) Tokenomics Få vigtig indsigt i RocketX exchange (RVF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RocketX exchange (RVF) Information RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Officiel hjemmeside: https://RocketX.exchange Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Køb RVF nu!

RocketX exchange (RVF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RocketX exchange (RVF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Alle tiders Høj: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Alle tiders Lav: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Nuværende pris: $ 0.06099 $ 0.06099 $ 0.06099 Få mere at vide om RocketX exchange (RVF) pris

RocketX exchange (RVF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RocketX exchange (RVF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RVF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RVF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RVF's tokenomics, kan du udforske RVF tokens live-pris!

