Router Protocol (ROUTE) Information Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Officiel hjemmeside: https://www.routerprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Køb ROUTE nu!

Router Protocol (ROUTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Router Protocol (ROUTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Alle tiders Høj: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Alle tiders Lav: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Nuværende pris: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Få mere at vide om Router Protocol (ROUTE) pris

Router Protocol (ROUTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Router Protocol (ROUTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROUTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROUTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROUTE's tokenomics, kan du udforske ROUTE tokens live-pris!

Router Protocol (ROUTE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROUTE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ROUTE prishistorikken nu!

ROUTE Prisprediktion Vil du vide, hvor ROUTE måske er på vej hen? Vores ROUTE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROUTE Tokens prisprediktion nu!

