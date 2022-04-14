The Root Network (ROOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Root Network (ROOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Root Network (ROOT) Information ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Officiel hjemmeside: https://www.therootnetwork.com/ Hvidbog: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Block Explorer: https://rootscan.io/

The Root Network (ROOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Root Network (ROOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.57M Samlet udbud $ 12.00B Cirkulerende forsyning $ 3.45B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.20M Alle tiders Høj: $ 0.1329 Alle tiders Lav: $ 0.002998370160641525 Nuværende pris: $ 0.00335

The Root Network (ROOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Root Network (ROOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

The Root Network (ROOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ROOT Prisprediktion Vil du vide, hvor ROOT måske er på vej hen? Vores ROOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

