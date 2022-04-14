Roam (ROAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Roam (ROAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Roam (ROAM) Information Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Officiel hjemmeside: https://weroam.xyz/ Hvidbog: https://weroam.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Køb ROAM nu!

Roam (ROAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Roam (ROAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.46M $ 22.46M $ 22.46M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 308.94M $ 308.94M $ 308.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72.70M $ 72.70M $ 72.70M Alle tiders Høj: $ 1.0746 $ 1.0746 $ 1.0746 Alle tiders Lav: $ 0.0793986309801291 $ 0.0793986309801291 $ 0.0793986309801291 Nuværende pris: $ 0.0727 $ 0.0727 $ 0.0727 Få mere at vide om Roam (ROAM) pris

Roam (ROAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Roam (ROAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROAM's tokenomics, kan du udforske ROAM tokens live-pris!

Sådan køber du ROAM Er du interesseret i at tilføje Roam (ROAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ROAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ROAM på MEXC nu!

Roam (ROAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ROAM prishistorikken nu!

ROAM Prisprediktion Vil du vide, hvor ROAM måske er på vej hen? Vores ROAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!