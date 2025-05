ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

RangNo.534

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)7.22%

Cirkulationsforsyning294,885,720.042069

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud998,108,708.487103

Cirkulationshastighed0.2948%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.40935268299243394,2025-03-06

Laveste pris0.11658351811502074,2025-03-12

Offentlig blockchainSOL

