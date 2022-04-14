Rivalz Network (RIZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rivalz Network (RIZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rivalz Network (RIZ) Information Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans. Officiel hjemmeside: https://rivalz.ai/ Hvidbog: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Block Explorer: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q Køb RIZ nu!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rivalz Network (RIZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 Alle tiders Lav: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 Nuværende pris: $ 0.002119 $ 0.002119 $ 0.002119 Få mere at vide om Rivalz Network (RIZ) pris

Rivalz Network (RIZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rivalz Network (RIZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIZ's tokenomics, kan du udforske RIZ tokens live-pris!

Rivalz Network (RIZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RIZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RIZ prishistorikken nu!

