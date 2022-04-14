Retard Finder Coin (RFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Retard Finder Coin (RFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Retard Finder Coin (RFC) Information $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Officiel hjemmeside: https://www.retardfindercoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Køb RFC nu!

Retard Finder Coin (RFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Retard Finder Coin (RFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.70M $ 7.70M $ 7.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M Alle tiders Høj: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Alle tiders Lav: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Nuværende pris: $ 0.008013 $ 0.008013 $ 0.008013 Få mere at vide om Retard Finder Coin (RFC) pris

Retard Finder Coin (RFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Retard Finder Coin (RFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RFC's tokenomics, kan du udforske RFC tokens live-pris!

