Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

RangNo.630

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.53%

Cirkulationsforsyning2,810,649,300.78116

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.281%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2638121338397925,2024-04-30

Laveste pris0.010937507220092724,2025-05-06

Offentlig blockchainETH

