REVOX (REX) Tokenomics Få vigtig indsigt i REVOX (REX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REVOX (REX) Information REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Officiel hjemmeside: https://www.revox.ai/ Hvidbog: https://docs.revox.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Køb REX nu!

REVOX (REX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REVOX (REX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.63M $ 48.63M $ 48.63M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.76M $ 74.76M $ 74.76M Alle tiders Høj: $ 0.060105 $ 0.060105 $ 0.060105 Alle tiders Lav: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Nuværende pris: $ 0.024919 $ 0.024919 $ 0.024919 Få mere at vide om REVOX (REX) pris

REVOX (REX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REVOX (REX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REX's tokenomics, kan du udforske REX tokens live-pris!

Sådan køber du REX Er du interesseret i at tilføje REVOX (REX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe REX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber REX på MEXC nu!

REVOX (REX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REX prishistorikken nu!

REX Prisprediktion Vil du vide, hvor REX måske er på vej hen? Vores REX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!