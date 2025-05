REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

NavnREX

RangNo.613

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.87%

Cirkulationsforsyning1,991,659,479

Max Udbud3,000,000,000

Samlet Udbud3,000,000,000

Cirkulationshastighed0.6638%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.0812724117127036,2024-12-18

Laveste pris0.0081673460898992,2025-03-12

Offentlig blockchainBSC

IndledningREVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.