Renta Network (RENTA) Information Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Officiel hjemmeside: https://www.renta.network Hvidbog: https://renta.network/whitebook.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Køb RENTA nu!

Renta Network (RENTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renta Network (RENTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 358.47M $ 358.47M $ 358.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Alle tiders Høj: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Alle tiders Lav: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Nuværende pris: $ 0.011038 $ 0.011038 $ 0.011038 Få mere at vide om Renta Network (RENTA) pris

Renta Network (RENTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renta Network (RENTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENTA's tokenomics, kan du udforske RENTA tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Renta Network (RENTA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RENTA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Renta Network (RENTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RENTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RENTA prishistorikken nu!

RENTA Prisprediktion Vil du vide, hvor RENTA måske er på vej hen? Vores RENTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RENTA Tokens prisprediktion nu!

