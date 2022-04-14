Renta Network (RENTA) Tokenomics

Renta Network (RENTA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Renta Network (RENTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Renta Network (RENTA) Information

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

https://www.renta.network
https://renta.network/whitebook.pdf
https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d

Renta Network (RENTA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renta Network (RENTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.96M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 358.47M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 11.04M
Alle tiders Høj:
$ 0.01812
Alle tiders Lav:
$ 0.003994700085988189
Nuværende pris:
$ 0.011038
Renta Network (RENTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Renta Network (RENTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RENTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RENTA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RENTA's tokenomics, kan du udforske RENTA tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

