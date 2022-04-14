Wrapped REACT (REACT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped REACT (REACT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped REACT (REACT) Information Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Officiel hjemmeside: https://reactive.network/ Hvidbog: https://dev.reactive.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 Køb REACT nu!

Wrapped REACT (REACT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped REACT (REACT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M Alle tiders Høj: $ 0.09426 $ 0.09426 $ 0.09426 Alle tiders Lav: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 Nuværende pris: $ 0.0692 $ 0.0692 $ 0.0692 Få mere at vide om Wrapped REACT (REACT) pris

Wrapped REACT (REACT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped REACT (REACT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REACT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REACT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REACT's tokenomics, kan du udforske REACT tokens live-pris!

Sådan køber du REACT Er du interesseret i at tilføje Wrapped REACT (REACT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe REACT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber REACT på MEXC nu!

Wrapped REACT (REACT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REACT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REACT prishistorikken nu!

REACT Prisprediktion Vil du vide, hvor REACT måske er på vej hen? Vores REACT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REACT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!